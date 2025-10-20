Чемпион Украины по хоккею разгромно проиграл в матче за выход во второй раунд Континентального кубка — видео

20 октября, 10:49
Кременчуг завершил выступление в первом раунде Континентального кубка (Фото: ФХУ)

Кременчуг завершил выступление в первом раунде Континентального кубка (Фото: ФХУ)

В воскресенье, 19 октября, Кременчуг провел третий поединок в первом раунде Континентального кубка.

Действующий чемпион Украины встречался Георгенью в поединке за выход во второй раунд турнира.

Перед этим матчем обе команды имели на своему счету по шесть очков, так что именно победитель очного противостояния выходил из группы дальше.

Поединок завершился поражением украинской команды со счетом — 0:11.

Георгень (Румыния) — Кременчуг (Украина) 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)

Шайбы: 1:0 — 5:32 Джерардс, 2:0 — 11:18 Винце, 3:0 — 19:36 Хааранен, 4:0 — 22:55 Имре, 5:0 — 30:43 Ваюрюнен, 6:0 — 32:21 Винце, 7:0 — 33:01 Уильямс, 8:0 — 42:28 Часар, 9:0 — 45:05 Винце, 10:0 — 46:53 Джерардс, 11:0 — 57:01 Бодо.

Таким образом, Кременчуг завершил свои выступления, а Георгень прошел дальше.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Мы писали, что легенда украинского хоккея возобновил карьеру в 38 лет.

