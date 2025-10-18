Кременчуг забросил 12 шайб чемпионам Сербии в Континентальном кубке

Владислав Брага (в черной форме) сделал хет-трик в еврокубковом поединке (Фото: Федерация хоккея Украины)

Чемпион Украины по хоккею Кременчуг одержал вторую победу в первом раунде Континентального кубка-2025/26.

Кременчуг со счетом 12:0 разгромил сербскую Црвену Звезду, которая также является действующим чемпионом своей страны.

Украинская команда забросила по четыре шайбы в каждом периоде встречи. Хет-трики оформили Владислав Брага и Богдан Середницкий, по дублю сделали Виталий Лялька и Дмитрий Попережай.

Голкипер Кременчуга Эдуард Захарченко оформил шат-аут в сегодняшнем матче.

Континентальный кубок-2025/26, первый раунд

Црвена Звезда (Сербия) — Кременчуг (Украина) — 0:12

Шайбы: 0:1 — Абаджян (Брага, Матусевич, меньш.), 04:44, 0:2 — Брага (Абаджян, Панков), 11:15, 0:3 — Попережай (Абаджян), 13:53, 0:4 — Панков (Лялька, больш.), 19:08, 0:5 — Брага (Матусевич, Целогородцев, больш.), 28:48, 0:6 — Середницкий (Панков), 29:55, 0:7 — Середницкий (Лялька), 34:54, 0:8 — Брага (Матусевич, Абаджян, больш.), 35:58, 0:9 — Лялька (Матусевич), 49:29, 0:10 — Лялька (Середницкий, Андрющенко), 52:01, 0:11 — Середницкий (Лялька, Матусевич), 57:13, 12:0 — Попережай (Матусевич), 57:50

Кременчуг набрал шесть очков и занимает первое место в своей группе. Решающий поединок за выход в следующий раунд украинцы проведут завтра, 19 октября, против румынского Георгени (начало — в 19:00 по Киеву).

Таблица группы / Фото: Flashcore.ua

Во второй раунд Континентального кубка выйдет только победитель группы. Все матчи в квартете Кременчуга проходят в румынском городе Георгени.

Напомним, в стартовом поединке первого раунда Кременчуг одержал историческую победу над венгерской командой.