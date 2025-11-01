Хоккейный клуб Крижинка объявил, что приостанавливает свои выступления в чемпионате Украины «из-за решения и действий Федерации хоккея Украины, которые сейчас делают невозможным дальнейшее участие в соревнованиях».

Об этом говорится в официальном заявлении киевской команды в соцсетях.

«Мы остаемся преданными развитию украинского хоккея и открытыми к конструктивному диалогу с ФХУ. Верим, что совместными усилиями сможем найти решение, которое обеспечит честное, прозрачное и профессиональное будущее украинского хоккея. Мы продолжаем работать для развития команды и сообщества, которое верит в изменения к лучшему», — добавили в Крижинке.

В клубе не отметили, какие именно действия ФХУ повлияли на такое радикальное решение.

Сегодня в 14:30 по Киеву должен был начаться матч чемпионата Украины между Крижинкой и одесским Штормом, однако киевляне не явились на игру.

Издание Sport.ua со ссылкой на источники в ФХУ сообщает, что причиной решения Крижинки стало удаление защитника Никиты Лесникова в предыдущем матче против Сокола (2:4). Лесников силовым приемом в область головы и шеи вывел из игры нападающего Сокола и получил штраф до конца встречи.

В руководстве Крижинки это решение считают предвзятым. Киевляне также уверены, что рефери Андрей Кича «сознательно убивает их команду».

Крижинка — это фарм-команда Киев Кэпиталз, который в нынешнем сезоне заявился в Балтийскую лигу по хоккею.

Добавим, что с учетом Крижинки в чемпионате Украины-2025/26 принимают участие лишь пять команд.

Таблица ЧУ по хоккею / Фото: Flashscore.ua

