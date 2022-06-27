Лучшим признан игрок украинского происхождения. Стал известен новый победитель Кубка Стэнли — видео

27 июня, 09:05
Цей матеріал також доступний українською
Макар признан лучшим игроком Кубка Стэнли (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports via Reuters)

Макар признан лучшим игроком Кубка Стэнли (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports via Reuters)

Колорадо Эвеланш стал победителем Кубка Стэнли 2022 года в Национальной хоккейное лиге (НХЛ).

В выездном матче команда из Денвера одолела Тампу-Бэй Лайтнинг со счетом 2:1 и выиграла финальную серию до четырех побед 4:2.

Примечательно, что именно хозяева открыли счет в первом периоде усилиями Стэмкоса, но шайбы Маккиннона и Лехконена во второй 20-минутке принесли успех гостям.

Видео дня
Читайте также:
В НБА стал известен новый чемпион

Лучшим игроком розыгрыша Кубка Стэнли (награда Конн Смайт Трофи) стал защитник «Лавин» украинского происхождения Кэйл Макар.

https://www.youtube.com/watch?v=fEMwQKhauNo

Это уже третий Кубок Стэнли для Колорадо в истории после успехов в 1996 и 2001 годах. Столько же трофеев и у Тампы-Бэй, выигравшей в двух предыдущих розыгрышах турнира, а также в 2004 году.

Ранее легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек на фоне вторжения России в Украину призвал клубы НХЛ расторгнуть контракты с российскими игроками.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Хоккей Колорадо Кубок Стэнли

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X