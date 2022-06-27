Лучшим признан игрок украинского происхождения. Стал известен новый победитель Кубка Стэнли — видео 27 июня, 09:05 Цей матеріал також доступний українською Макар признан лучшим игроком Кубка Стэнли (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports via Reuters)

Колорадо Эвеланш стал победителем Кубка Стэнли 2022 года в Национальной хоккейное лиге (НХЛ).



В выездном матче команда из Денвера одолела Тампу-Бэй Лайтнинг со счетом 2:1 и выиграла финальную серию до четырех побед 4:2.

Примечательно, что именно хозяева открыли счет в первом периоде усилиями Стэмкоса, но шайбы Маккиннона и Лехконена во второй 20-минутке принесли успех гостям.

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Лучшим игроком розыгрыша Кубка Стэнли (награда Конн Смайт Трофи) стал защитник «Лавин» украинского происхождения Кэйл Макар.

Это уже третий Кубок Стэнли для Колорадо в истории после успехов в 1996 и 2001 годах. Столько же трофеев и у Тампы-Бэй, выигравшей в двух предыдущих розыгрышах турнира, а также в 2004 году.

Ранее легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек на фоне вторжения России в Украину призвал клубы НХЛ расторгнуть контракты с российскими игроками.



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