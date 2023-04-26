Оказался ненужным. Латвия не впустила в страну белорусского тренера сборной Казахстана по хоккею, после чего его уволили

26 апреля, 13:54
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Андрею Скабелке не получилось попасть в Латвию (Фото:ХК Барис)

Андрею Скабелке не получилось попасть в Латвию (Фото:ХК Барис)

Латвия отказала в выдаче визы белорусскому тренеру сборной Казахстана по хоккею Андрею Скабелке, после чего он лишился своего поста.

Об этом сообщает TVNET.

Латвия приняла решение не выдавать латвийские визы гражданам России и Белоруссии после того, как организаторы чемпионата мира по хоккею отказали им в участии в турнире.

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Кроме Скабелки, не выдали латвийскую визу еще двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала сборной Казахстана.

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После этого Хоккейная федерация Казахстана сменила главного тренера и объявила о назначении наставником сборной страны Галыма Мамбеталиева.

Следует отметить, что в этом сезоне Скабелка тренировал нурсултанский Барыс, выступающий в открытом чемпионате России.

Ранее сообщалось, что теннисистку Виталию Дьяченко не пустили на рейс польской авиакомпании из-за российского паспорта.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Беларусь Хоккей Латвия Виза

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