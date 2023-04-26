Оказался ненужным. Латвия не впустила в страну белорусского тренера сборной Казахстана по хоккею, после чего его уволили
Андрею Скабелке не получилось попасть в Латвию (Фото:ХК Барис)
Латвия отказала в выдаче визы белорусскому тренеру сборной Казахстана по хоккею Андрею Скабелке, после чего он лишился своего поста.
Об этом сообщает TVNET.
Латвия приняла решение не выдавать латвийские визы гражданам России и Белоруссии после того, как организаторы чемпионата мира по хоккею отказали им в участии в турнире.
Кроме Скабелки, не выдали латвийскую визу еще двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала сборной Казахстана.
После этого Хоккейная федерация Казахстана сменила главного тренера и объявила о назначении наставником сборной страны Галыма Мамбеталиева.
Следует отметить, что в этом сезоне Скабелка тренировал нурсултанский Барыс, выступающий в открытом чемпионате России.
Ранее сообщалось, что теннисистку Виталию Дьяченко не пустили на рейс польской авиакомпании из-за российского паспорта.