«Героям слава!» Российский телеканал отказался показывать матчи сборной Латвии на ЧМ по хоккею из-за украинских лозунгов

18 мая, 19:06
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Латвия vs Канада (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Латвия vs Канада (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Запланированные трансляции и повторы прошлых игр с участием латвийцев были исключены из программы телеканала Матч ТВ

Официально никто не объяснил это решение. Неофициальная причина — лозунг, который попадал в объективы камер, сообщает Sportsdaily.

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Во время матча сборных Латвии и Канады (0:6) в прямую трансляцию поединка попадал баннер с украинским флагом на котором было написано «Слава Украине! Героям слава!». Это не понравилось верхушке российского телеканала и те сняли матчи латвийцев с сетки вещания.

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Украинские лозунги на матче ЧМ по хоккею (Фото: скрин)
Украинские лозунги на матче ЧМ по хоккею / Фото: скрин

Напоминаем, что чемпионат мира по хоккей проходит в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая.

Ранее сообщалось, что на войне погиб бронзовый призер чемпионата Украины по хоккею.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею

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