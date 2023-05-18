«Героям слава!» Российский телеканал отказался показывать матчи сборной Латвии на ЧМ по хоккею из-за украинских лозунгов
Латвия vs Канада (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Запланированные трансляции и повторы прошлых игр с участием латвийцев были исключены из программы телеканала Матч ТВ
Официально никто не объяснил это решение. Неофициальная причина — лозунг, который попадал в объективы камер, сообщает Sportsdaily.
Во время матча сборных Латвии и Канады (0:6) в прямую трансляцию поединка попадал баннер с украинским флагом на котором было написано «Слава Украине! Героям слава!». Это не понравилось верхушке российского телеканала и те сняли матчи латвийцев с сетки вещания.
Напоминаем, что чемпионат мира по хоккей проходит в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая.
Ранее сообщалось, что на войне погиб бронзовый призер чемпионата Украины по хоккею.