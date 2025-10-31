Бывший хоккеист и тренер погиб в боях против оккупантов на Купянском направлении

Александр Пойда погиб в 53 года (Фото: ФХУ)

На войне ушел из жизни бывший хоккеист и детский тренер Александр Пойда. 53-летний мужчина погиб, защищая нашу страну от захватчиков на Купянском направлении.

Об этом пишет пресс-служба Федерации хоккея Украины.

«Уроженец Днепродзержинска (а ныне Каменского), работал с детскими и юношескими командами криворожского Кривбасса и херсонского Днепра.

Федерация хоккея Украины выражает соболезнования родным, близким и воспитанникам Александра Николаевича. Спасибо за Чин", — говорится в сообщении.

Известно, что в Кривом Роге Александр Пойда тренировал возрастную группу 2005 года. Команда под его руководством завоевала бронзовую награду чемпионата страны сезона 2018−19.

