На войну пошел добровольцем. Погиб бронзовый призер чемпионата Украины по хоккею 17 мая, 22:08 Александр Колонюк (Фото:ФХУ)

Пока Международный олимпийский комитет продвигает возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования, украинские атлеты гибнут на фронте.



Недавно мы сообщали о смерти чемпиона Украины по хоккею, теперь стало известно, что в боях за Украину погиб 19-летний воспитанник детско-юношеской школы Смена Белый Барс Александр Колонюк.

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Как сообщает ФХУ, Колонюк родился 24 октября 2003 года в Белой Церкви. Вместе с молодежной командой Белого Барса он был бронзовым призером чемпионата Украины по хоккею U16 в 2018 году. Играл на позиции нападающего.

Колонюк был добровольцем ДФТГ-1 Белой Церкви с первых дней существования формирования, затем вступил в ряды Военной части А3488 батальона Айдар Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что легендарный украинский хоккеист признался, что его отец смотрел шоу Скабеевой.