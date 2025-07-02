На столичной арене Шалетт впервые в Украине ввели мировую практику Paint the Ice — массовую раскраску льда, в которой фанаты, дети, и сами хоккеисты рисовали пожелания, благодарили друг друга и вспоминали сезон.

Инициатором события стал Киев Кэпиталз — первый хоккейный клуб, основанный в стране после начала полномасштабной войны.

Фото: Киев Кэпиталз

Фото: Киев Кэпиталз

Фото: Киев Кэпиталз

«Такие события — это возможность для всех, кто любит хоккей выйти на лед, и стать ближе к команде, которую они поддерживают. В мире это популярная практика, и классно, что она пришла в Украину», — заявил Сергей Черненко, капитан Киев Кэпиталз.

«Слава Украине!», «Крым — это Украина», «Дякую ЗСУ», «Free Azov», «Мама ❤️» — важные сообщения, которые оставили болельщики рядом с благодарностями любимому клубу за сезон.

Фото: Киев Кэпиталз

Фото: Киев Кэпиталз

Фото: Киев Кэпиталз

Фото: Киев Кэпиталз

Фото: Киев Кэпиталз

Кстати, в прошлом сезоне Киев Кэпиталз завоевал серебряные награды чемпионата Украины, а следующий сезон планирует провести в Балтийской лиге.

Что такое Paint the Ice?

Традиция зародилась в Северной Америке в начале 2000-х. После завершения сезона клубы НХЛ открывают арену для фанов: каждый получает кисти и краски, чтобы нарисовать символы, подписи или пожелания на льду. Этот жест благодарности и причастности давно стал символом объединения людей вокруг спорта.