Выполнял боевое задание: под Бахмутом погиб чемпион Украины по хоккею 12 мая, 18:10 Александр Хмиль (Фото:Армія-Inform)

Хоккейную семью потрясло страшное известие, в боях под Бахмутом во время выполнения боевого задания погиб известный хоккеист Александр Хмиль.



Александр родился 6 декабря 1980 года в Броварах Киевской области. На профессиональном уровне начал выступать с 1997 года в составе киевского Беркута, также играл за столичные Сокол, Льдинку, Киев, АТЭК, Компаньон, Подол, Дженералз. Выступал за Днепровских Волков и Галицких Львов.

Видео дня

В 2007-м Хмиль стал чемпионом Украины в составе клуба АТЕК, с которым также еще дважды выигрывал бронзовые медали. С Днепровскими Волками стал серебряным призером чемпионата Украины.

В 1998-м Хмиль представлял Украину на юношеском чемпионате мира (6 матчей, 2 гола), а в 2000-м — на молодежном чемпионате мира (7 матчей, 1 гол + 1 пас). В 2005 году Александр в рядах студенческой сборной Украины выступал на Универсиаде (6 матчей, 2+3).

На войне Александр Хмиль был с первых дней полномасштабного вторжения, пишет ФХУ. Сначала он защищал столицу в отряде киевской территориальной обороны, а затем в статусе военнослужащего Вооруженных сил Украины выполнял боевые задания в горячих точках в других регионах нашего государства.

Ранее мы писали, что легендарный украинский хоккеист признался, что его отец смотрел шоу Скабеевой.