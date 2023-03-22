Международная федерация хоккея продлила дисквалификацию российских и белорусских сборных

22 марта, 22:27
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Санкции продлены (Фото:ANDRE RINGUETTE/IIHF)

Санкции продлены (Фото:ANDRE RINGUETTE/IIHF)

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение российских и белорусских сборных от турниров на сезон 2023/24.

Такое решение было принято на заседании Совета IIHF, сообщает официальный сайт организации.

К рассмотрению ситуации была привлечена компания, специализирующаяся на оценке рисков, связанных с разными глобальными вызовами, и на основе детального анализа было принято решение продолжить дисквалификацию российских и белорусских сборных.

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«Совет IIHF решил, что возвращение команд России и Беларуси к соревнованиям в сезоне 2023/2024 не будет безопасным», — говорится в заявлении IIHF.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставит в силе отстранение российских команд от международных турниров.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Хоккей Дисквалификация Сборная России Сборная Беларуси Санкции

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