Хоккейная сборная России позорно проиграла Кубок Первого канала сопернику из «дружественной страны» — видео
Белорусы смогли обыграть титулованного соперника по буллитам (Фото:Федерация хоккея Беларуси)
Сборная России по хоккею сенсационно не смогла выиграть Кубок Первого канала, который проходил в Москве.
Всего в турнире участие приняли три команды. Помимо хозяев за трофей боролись сборные Беларуси и Казахстана. В России, учитывая текущее положение дел в мировом сообществе, обе эти страны называют дружественными.
Казахстанцы оба своих матча на Кубке Первого канала проиграли. Поэтому решающей на турнире стала заключительная встреча между сборными России и Беларуси.
Несмотря на статус явного фаворита, хозяева сенсационно проиграли. Белорусы смогли обыграть титулованного соперника по буллитам.
Россия — Беларусь 4:4 (0:1 по булл.)
Интересно, что ранее участниками Кубка Первого канала были исключительно лучшие сборные Европы. Однако из-за изоляции России в спорте в этом году они отказались от поездки в Москву — но даже это не помогло хозяевам выиграть трофей.
Ранее от товарищеского матча со сборной России отказалась национальная команда Боснии и Герцеговины по футболу.