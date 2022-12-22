Хоккейная сборная России позорно проиграла Кубок Первого канала сопернику из «дружественной страны» — видео

22 декабря, 00:13
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Белорусы смогли обыграть титулованного соперника по буллитам (Фото:Федерация хоккея Беларуси)

Белорусы смогли обыграть титулованного соперника по буллитам (Фото:Федерация хоккея Беларуси)

Сборная России по хоккею сенсационно не смогла выиграть Кубок Первого канала, который проходил в Москве.

Всего в турнире участие приняли три команды. Помимо хозяев за трофей боролись сборные Беларуси и Казахстана. В России, учитывая текущее положение дел в мировом сообществе, обе эти страны называют дружественными.

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Казахстанцы оба своих матча на Кубке Первого канала проиграли. Поэтому решающей на турнире стала заключительная встреча между сборными России и Беларуси.

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Несмотря на статус явного фаворита, хозяева сенсационно проиграли. Белорусы смогли обыграть титулованного соперника по буллитам.

Россия — Беларусь 4:4 (0:1 по булл.)

https://www.youtube.com/watch?v=CkCOvp4h8WE

Интересно, что ранее участниками Кубка Первого канала были исключительно лучшие сборные Европы. Однако из-за изоляции России в спорте в этом году они отказались от поездки в Москву — но даже это не помогло хозяевам выиграть трофей.

Ранее от товарищеского матча со сборной России отказалась национальная команда Боснии и Герцеговины по футболу.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Хоккей Видео Сборная России Сборная Беларуси

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