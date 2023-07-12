Сборная России по хоккею хочет сыграть против сборной Бразилии, которой не существует 12 июля, 15:23 Санкции против России и Беларуси продлены (Фото:ANDRE RINGUETTE/IIHF)

Российские чиновники пригласили на Игры Брикс бразильских хоккеистов, которые лет 10 назад гоняли шайбу на льду торгового центра.



Однажды Король футбола Пеле сказал: «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею». Ирония была в том, что сборной Бразилии по хоккею тогда не существовало.

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Прошли годы, и в 2010-х в торговом центре Сан-Паулу даже провели несколько чемпионатов страны по хоккею, которые выигрывала команда с интересным названием Конное Общество Кампинас. Более того, собрали даже сборную, которую отправили на Панамериканские игры. После чего на эту затею махнули рукой, национальная команда прекратила существование.

И вот этим летом Федерация хоккея России пригласила Бразилию сыграть на Играх БРИКС. Россияне заранее готовятся к тому, что их не пустят на Олимпиаду-2024, а поэтому на следующий год планируют организовать у себя мультиспортивные соревнования среди дружественных стран. БРИКС включает в себя Россию, Бразилию, ЮАР, Индию и Китай.

Из этой пятерки в хоккей играют только три страны. Ну как играют. Россия отстранена от международных соревнований. Китай выступает в третьем по силе мировом дивизионе, а ЮАР — в пятом. Тем не менее, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг недавно подписал меморандум со странами БРИКС о развитии хоккейных отношений.