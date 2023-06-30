В Польше за шпионаж задержали российского хоккеиста 30 июня, 13:01 Максим Сергеев (Фото:СМИ)

11 июня в Силезском воеводстве (Польша) поймали спортсмена, который выполнял указания российской разведки.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши.

Задержанный гражданин России является профессиональным хоккеистом. С октября 2021 года проживал в Польше.

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«В интересах иностранной разведки выполнял на территории Польши задачи, которые заключаются в том числе в разведке критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Подозреваемый постоянно информировал руководителей о результатах разведки, за что систематически вознаграждался», — написали в сообщении Агентства внутренней безопасности.

13 июня его обвинили в содеянном и заключили.

Имя хоккеиста не разглашается, однако издание «Агентство» выяснило, что шпионом является Максим Сергеев, который играл в команде Заглембе Сосновец из первой польской хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Великобритании по хоккею неожиданно умер в 20 лет.