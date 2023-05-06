Сборная Украины узнала, с кем сыграет на чемпионате мира по хоккею
Украинские хоккеисты на ЧМ (Фото:IHHF)
Наша команда в следующем году будет выступать в группе В первого дивизиона.
Завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA. По его итогам в высшую лигу мирового хоккея поднялись сборные Польши и Великобритании. А вот команда Литвы вылетела в дивизион, где играет сборная Украины.
Если добавить, что с дивизиона IIА поднялась Испания, то сформировалась группа ЧМ-2024.
Таким образом, в следующем году на чемпионате мира в дивизионе IB соперниками сборной Украины будут Литва, Китай, Эстония, Нидерланды и Испания.
Время и место проведения турнира пока неизвестны.
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