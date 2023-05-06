Сборная Украины узнала, с кем сыграет на чемпионате мира по хоккею

6 мая, 14:51
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Украинские хоккеисты на ЧМ (Фото:IHHF)

Украинские хоккеисты на ЧМ (Фото:IHHF)

Наша команда в следующем году будет выступать в группе В первого дивизиона.

Завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA. По его итогам в высшую лигу мирового хоккея поднялись сборные Польши и Великобритании. А вот команда Литвы вылетела в дивизион, где играет сборная Украины.

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Если добавить, что с дивизиона IIА поднялась Испания, то сформировалась группа ЧМ-2024.

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Таким образом, в следующем году на чемпионате мира в дивизионе IB соперниками сборной Украины будут Литва, Китай, Эстония, Нидерланды и Испания.

Время и место проведения турнира пока неизвестны.

Ранее легендарный украинский хоккеист рассказал, как его отец смотрел шоу Скабеевой.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею сборная Украины по хоккею

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