Для Книги Гиннесса. Американская хоккеистка установила невероятный рекорд чемпионата мира — видео
Мерфи принимает поздравления (Фото:USA TODAY Sports)
В эти дни проходит женский чемпионат мира по хоккею. В третьем дивизионе сборная Украины добыла грандиозную победу. А в высшей лиге был установлен рекорд.
В поединке между сборными США и Швейцарии нападающая американской команды Эбби Мерфи открыла счет на 7-й секунде.
Международная федерация хоккея сообщает в Twitter, что это самый быстрый гол в истории женских чемпионатов мира. Предыдущее достижение было установлено в 1994 году. Тогда для гола хоккеистке понадобилось 13 секунд.
Ранее мы писали, что сборная Словакии не возьмет на чемпионат мира хоккеистов, которые играют в России.