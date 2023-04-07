Для Книги Гиннесса. Американская хоккеистка установила невероятный рекорд чемпионата мира — видео 7 апреля, 20:28 Мерфи принимает поздравления (Фото:USA TODAY Sports)

В эти дни проходит женский чемпионат мира по хоккею. В третьем дивизионе сборная Украины добыла грандиозную победу. А в высшей лиге был установлен рекорд.

В поединке между сборными США и Швейцарии нападающая американской команды Эбби Мерфи открыла счет на 7-й секунде.

Международная федерация хоккея сообщает в Twitter, что это самый быстрый гол в истории женских чемпионатов мира. Предыдущее достижение было установлено в 1994 году. Тогда для гола хоккеистке понадобилось 13 секунд.

Видео дня

🚨🚨NEW RECORD ALERT



7 seconds in and @Abbey18Murphy gets @usahockey the early lead 1-0 over @SwissIceHockey



The fastest goal ever scored in a #WomensWorlds !! The previous record was in 1994 at 13 seconds. #SUIUSA pic.twitter.com/VH4jaXosBj — IIHF (@IIHFHockey) April 7, 2023

Ранее мы писали, что сборная Словакии не возьмет на чемпионат мира хоккеистов, которые играют в России.