Для Книги Гиннесса. Американская хоккеистка установила невероятный рекорд чемпионата мира — видео

7 апреля, 20:28
Поделиться:
Мерфи принимает поздравления (Фото:USA TODAY Sports)

Мерфи принимает поздравления (Фото:USA TODAY Sports)

В эти дни проходит женский чемпионат мира по хоккею. В третьем дивизионе сборная Украины добыла грандиозную победу. А в высшей лиге был установлен рекорд.

В поединке между сборными США и Швейцарии нападающая американской команды Эбби Мерфи открыла счет на 7-й секунде.

Международная федерация хоккея сообщает в Twitter, что это самый быстрый гол в истории женских чемпионатов мира. Предыдущее достижение было установлено в 1994 году. Тогда для гола хоккеистке понадобилось 13 секунд.

Видео дня

Ранее мы писали, что сборная Словакии не возьмет на чемпионат мира хоккеистов, которые играют в России.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X