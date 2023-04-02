Сборная Словакии не возьмет на чемпионат мира хоккеистов, которые играют в России 2 апреля, 18:40 Парад сборной Словакии после успеха на Олимпиаде (Фото:TASR)

Федерация хоккея Словакии приняла решение не вызывать на чемпионат мира игроков, которые выступают в КХЛ. Организатором Континентальной хоккейной лиги является Россия.

Ранее это было только на уровне слухов, но теперь есть официальное заявление ассистента тренера национальной команды Петера Фрюгауфа.

«В последние недели у нас были длительные разговоры с игроками из КХЛ, которые всегда с радостью и гордостью представляли нашу страну. Но теперь мы пришли к единодушному мнению, что ради нормальной подготовки к чемпионату мира, нам лучше отказаться от хоккеистов из КХЛ», — сказал Фрюгауф.

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Таким образом, в заявку сборной Словакии не попали девять хоккеистов, сообщает Inside the games. Это значительно ослабит команду, однако для словаков поддержка Украины превыше турнирных задач.

Сборная Словакии является бронзовым призером Олимпиады-2022. А на прошлом чемпионате мира дошла до четвертьфинала.

ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Тампере и Риге. Словакия попала в одну группу со сборными Канады, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Словении. В плей-офф выйдут первые четыре команды в группе.

Напомним, что сборные России и Беларуси отстранены от чемпионата мира, как минимум на 2023 и 2024 год.