Сборная Украины разгромила Румынию в первом матче чемпионата мира по хоккею 3 апреля, 22:57 Украина vs Румыния (Фото:ФХУ)

Женская сборная Украины успешно стартовала в третьем дивизионе чемпионата мира по хоккею. В первом туре наши девушки уверенно обыграли команду Румынии — 4:0.

Румыния — Украина — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 — Добровольская (Цимиренко), 15:18. 0:2 — Элизабет Алипова (Добровольская), 27:14. 0:3 — Машкина (Цимиренко), 20:13. 0:4 — Телегина (Лесь), 39:38.

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Во вторник, 4 апреля, во втором туре чемпионата мира сборная Украины сыграет против команды Гонконга, которую возглавляет бывший игрок киевского Сокола Никита Смирнов.

Напомним, что Сокол 14-й раз в своей истории стал чемпионом Украины по хоккею.