Разбитые надежды: сборная Украины не смогла стать чемпионом мира по хоккею в своем дивизионе 29 апреля, 22:07 Пролетели мимо группы А (Фото:IIHF)

В решающем поединке дивизиона 1 В наша команда уступила Японии и заняла второе место на турнире.

В Таллинне завершился чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы B. Это третья по силе лига мировых первенств.

В последнем туре сошлись сборные Украины и Японии. Расклады были простыми. Если Украина выиграет в основное время, то выйдет в дивизион 1А. Во всех других случаях, дальше проходили японцы.

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Увы, наша команда проиграла и теперь надежды на повышение в классе придется отложить как минимум на следующий год.

Япония — Украина — 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

Шайбы: 07:58 Сузуки (Осава) — 1:0, 19:29 Хирано (Сато — больш.) — 2:0, 29:05 Хирано (Сато, Накаджима — больш.) — 3:0, 29:25 Такаджи — 4:0, 40:46 Отсу — 5:0, 45:12 Ворона (Трахт, Мережко — больш.) — 5:1, 52:45 Лялька (Андрейкив) — 5:2, 56:33 Коренчук (Ворона, Захарченко) — 5:3

Итоговое положение ЧМ-2023

Фото: flashscore.ua

Напомним, что женская сборная Украины завоевала серебряные медали в своем дивизионе чемпионата мира.