Бывший главный тренер сборной Украины возглавил российский хоккейный клуб

Об этом сообщает пресс‑служба команды.

Детали соглашения 50-летнего специалиста с клубом не сообщаются.

В минувшем сезоне Юнисон во Всероссийской хоккейной лиге занял предпоследнее, 32-е место, набрав 45 очков в 64 матчах.

Реклама

Тренерскую карьеру Витер начал в системе хоккейного клуба Донбасс в 2010 году. В 2016 году был назначен спортивным директором клуба, а уже в следующем году стал главным тренером команды.

За свою тренерскую карьеру специалист имел опыт работы в Мариуполе и литовском Каунасе. В период с 2019 по 2020 год он возглавлял сборную Украины, которая принимала участие в чемпионате мира и олимпийской квалификации.

Ранее сообщалось, что команда НХЛ пригласила вратаря сборной Украины в тренировочный лагерь.