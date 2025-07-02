Бывший главный тренер сборной Украины возглавил российский хоккейный клуб
Сергей Витер работал в сборной Украины (Фото: ХК Донбасс)
Украинец Сергей Витер стал тренером московского хоккейного клуба Юнисон.
Об этом сообщает пресс‑служба команды.
Детали соглашения 50-летнего специалиста с клубом не сообщаются.
В минувшем сезоне Юнисон во Всероссийской хоккейной лиге занял предпоследнее, 32-е место, набрав 45 очков в 64 матчах.
Тренерскую карьеру Витер начал в системе хоккейного клуба Донбасс в 2010 году. В 2016 году был назначен спортивным директором клуба, а уже в следующем году стал главным тренером команды.
За свою тренерскую карьеру специалист имел опыт работы в Мариуполе и литовском Каунасе. В период с 2019 по 2020 год он возглавлял сборную Украины, которая принимала участие в чемпионате мира и олимпийской квалификации.
Ранее сообщалось, что команда НХЛ пригласила вратаря сборной Украины в тренировочный лагерь.