Швеция — Латвия: прямая трансляция четвертьфинала ЧМ-2023 по хоккею — видео 25 мая, 20:20 Латвийские болельщики на ЧМ (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

25 мая, в четверг, будет сыгран четвертьфинальный поединок чемпионата мира по хоккею. Встречаются сборные Швеции и Латвии.



Матч начнется в 20:20 по киевскому времени. Котировки на выход в полуфинал: Швеция — 1.22, Латвия — 4.40.

В параллельной встрече играют сборные Канады и Финляндии.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ШВЕЦИЯ — ЛАТВИЯ

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Сборная Швеции 11 раз становилась чемпионом мира, последний раз в 2018 году. Также команда 17 раз выигрывала серебряные медали и 16 раз брала бронзу.

У сборной Латвии достижения совсем скромные. Ее лучший результат на чемпионатах мира — седьмое место.