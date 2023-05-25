Швейцария — Германия: прямая трансляция четвертьфинала ЧМ-2023 по хоккею — видео 25 мая, 16:15 Швейцарцы выиграли свою группу (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В четверг, 25 мая, будет сыгран четвертьфинальный поединок чемпионата мира по хоккею. Встречаются сборные Швейцарии и Германии.



Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. Котировки на выход в полуфинал: Швейцария — 1.29, Германия — 3.75.

В параллельной встрече играют США и Чехия.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ШВЕЙЦАРИЯ — ГЕРМАНИЯ

Видео дня

За всю историю швейцарцы никогда не становились чемпионами мира. Трижды выигрывали серебряные медали — 1935, 2013, 2018 и восемь раз бронзовые — 1928, 1930, 1937, 1939, 1948, 1950, 1951, 1953.

На счету немецких хоккеистов серебро 1930 и 1953 года, бронза в 1932 и 1934 годах.