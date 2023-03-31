Сокол — чемпион! Финал чемпионата Украины едва успели доиграть до комендантского часа 31 марта, 22:25 Битва за золото (Фото:ХК Кременчуг)

Киевский Сокол 14-й раз в своей истории выиграл чемпионат Украины по хоккею.



В битве за чемпионство сошлись Сокол Киев и ХК Кременчуг. По регламенту финальная серия длилась до трех побед. После четырех матчей была ничья. А победитель должен был определиться в Кременчуге.

Видео дня

Последний матч финала стал бенефисом голкиперов. 60 минут основного времени завершились без голов. А победная шайба была заброшена лишь во втором овертайме, в сумме команды сыграли 97 минут и 30 секунд.

Читайте также: Международная федерация хоккея продлила дисквалификацию российских и белорусских сборных

Что интересно, если бы и второй овертайм завершился без голов, то встречу бы прервали из-за комендансткого часа. И доиграли на следующий день.

Кременчуг — Сокол — 0:1 ОТ2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 97:30 Бабинец (Чердак)

Вратари: Кучер — Дьяченко

Сокол выиграл серию — 3:2 (4:5 ОТ, 1:0, 4:2, 2:4, 1:0 ОТ)

Для киевского клуба это уже 14-е чемпионство в истории.

Ранее мы писали, что в НХЛ вратарь невероятным ударом забросил сопернику решающую шайбу.