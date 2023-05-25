США — Чехия: прямая трансляция четвертьфинала ЧМ-2023 по хоккею — видео 25 мая, 11:53 Американцы вышли в плей-офф с первого места (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

В четверг, 25 мая, будет сыгран четвертьфинальный поединок чемпионата мира по хоккею. Встречаются сборные США и Чехии.



Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. Котировки на выход в полуфинал: США — 1.46, Чехия — 2.81.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА США — ЧЕХИЯ

За всю историю американцы дважды становились чемпионами мира — в 1933 и 1960 годах. Завоевывали серебро четыре раза — 1931, 1934, 1939, 1950. Бронзу брали девять раз — 1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018, 2021.

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Сборная Чехии образовалась после распада Чехословакии в 1993 году. С тех пор шесть раз становилась чемпионом мира — 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010. Серебряные медали завоевала в 2006 году, а бронзовые — в 1993, 1997, 1998, 2011, 2012 и 2022 годах.