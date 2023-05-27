США — Германия: прямая трансляция полуфинала ЧМ-2023 по хоккею — видео 27 мая, 09:40 В четвертьфинале американцы обыграли Чехию (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

В субботу, 27 мая, будет сыгран полуфинальный поединок чемпионата мира по хоккею. Встречаются сборные США и Германии.



Матч начнется в 18:20 по киевскому времени. Котировки на выход в полуфинал: США — 1.33, Германия — 3.45.

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ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА США — ГЕРМАНИЯ

За всю историю американцы дважды становились чемпионами мира — в 1933 и 1960 годах. Завоевывали серебро четыре раза — 1931, 1934, 1939, 1950. Бронзу брали девять раз — 1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018, 2021.

Видео дня

На счету немецких хоккеистов серебро 1930 и 1953 года, бронза в 1932 и 1934 годах.