Сборная Латвии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира по хоккею

28 мая, 18:03
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Радость победителей (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

Радость победителей (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

В Тампере завершился матч за третье место чемпионата мира по хоккею, в котором встречались сборные США и Латвии.

Американцы были фаворитами поединка, но Латвия продемонстрировала бойцовский характер и основное время завершилось вничью — 3:3. А в овертайте точный бросок Кристиана Рубинса принес Латвии бронзовые медали чемпионата мира. Первые в ее истории.

Видео дня

США — Латвия — 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Напомним, что сегодня также состоится матч за золотые медали ЧМ-2023. Смотрите прямую трансляцию финала Германия — Канада.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею сборная США по хоккею сборная Латвии по хоккею

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