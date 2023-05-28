Сборная Латвии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира по хоккею 28 мая, 18:03 Радость победителей (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

В Тампере завершился матч за третье место чемпионата мира по хоккею, в котором встречались сборные США и Латвии.



Американцы были фаворитами поединка, но Латвия продемонстрировала бойцовский характер и основное время завершилось вничью — 3:3. А в овертайте точный бросок Кристиана Рубинса принес Латвии бронзовые медали чемпионата мира. Первые в ее истории.

Видео дня

США — Латвия — 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Напомним, что сегодня также состоится матч за золотые медали ЧМ-2023. Смотрите прямую трансляцию финала Германия — Канада.