США — Латвия: прямая трансляция матча за бронзу ЧМ-2023 по хоккею — видео 28 мая, 10:31 Латвия — главная сенсация чемпионата мира (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

В воскресенье, 28 мая, будут разыграны медали чемпионата мира по хоккею. В поединке за третье место встречаются сборные США и Латвии.

Матч начнется в 15:20 по киевскому времени. Котировки на победителя: США — 1.34, Латвия — 3.35.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА США — ЛАТВИЯ

За всю историю американцы дважды становились чемпионами мира — в 1933 и 1960 годах. Завоевывали серебро четыре раза — 1931, 1934, 1939, 1950. Бронзу брали девять раз — 1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018, 2021.

Видео дня

Для сборной Латвии матч за бронзовые медали — это высшее достижение на чемпионатах мира.