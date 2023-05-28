США — Латвия: прямая трансляция матча за бронзу ЧМ-2023 по хоккею — видео

28 мая, 10:31
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Латвия — главная сенсация чемпионата мира (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

Латвия — главная сенсация чемпионата мира (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

В воскресенье, 28 мая, будут разыграны медали чемпионата мира по хоккею. В поединке за третье место встречаются сборные США и Латвии.

Матч начнется в 15:20 по киевскому времени. Котировки на победителя: США — 1.34, Латвия — 3.35.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА США — ЛАТВИЯ

За всю историю американцы дважды становились чемпионами мира — в 1933 и 1960 годах. Завоевывали серебро четыре раза — 1931, 1934, 1939, 1950. Бронзу брали девять раз — 1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018, 2021.

Видео дня

Для сборной Латвии матч за бронзовые медали — это высшее достижение на чемпионатах мира.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею сборная США по хоккею сборная Латвии по хоккею

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