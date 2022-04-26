Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году 26 апреля, 19:52 Цей матеріал також доступний українською Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге (Фото:IIHF)

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отобрать у России право на проведение чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.

Решение отобрать у России ЧМ-2023 было принято из соображений безопасности всех хоккеистов, официальных лиц, СМИ и болельщиков, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

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Новая страна-хозяйка чемпионата мира-2023 по хоккею будет названа на конгрессе IIHF в Тампере (Финляндия).

Ранее у России отобрали право на проведение чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который должен был состояться в 2023 году в Новосибирске и Омске.



Перед этим сборные России и Белорусь отстранили от всех международных хоккейных турниров.



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