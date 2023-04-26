Хоккейный триллер. Украина и Эстония забросили 11 шайб на чемпионате мира 26 апреля, 22:10 Страсти у ворот (Фото:IIHF)

В третьем туре чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе группы В украинская команда обыграла хозяев турнира.



Эксперты не рассматривали эстонцев, как фаворитов поединка, но они дали бой нашей команде. Эстония первой открыла счет. Провалила второй период и заставила понервничать в третьей двадцатиминутке.

Видео дня

В итоге получился хоккей, который нравится болельщикам — с большим количеством заброшенных шайб.

Украина — Эстония 7:4 (1:1, 4:1, 2:2)

Шайбы: 11:37 Паррас (Киик, Пузаков) — 0:1, 17:54 Коренчук (Нименко, Ворона) — 1:1, 21:37 Пангелов-Юлдашев (Коренчук, Пересунько — больш.) — 2:1, 31:29 Лялька (Мазур, Мережко) — 3:1, 33:44 Рооба — 3:2, 38:12 Пангелов-Юлдашев (Фадеев) — 4:2, 38:58 Коренчук (Нименко, Ворона) — 5:2, 42:27 Мазур (Ворона, Пересунько — больш.) — 6:2, 44:33 Александров — 6:3, 44:54 Трахт (Мазур, Пересунько) — 7:3, 48:20 Рооба (Эмбрих — больш.) — 7:4.

Свой следующий матч на чемпионате мира сборная Украины сыграет против Нидерландов 27 апреля. Напомним, что в дивизион ІА выходит только победитель группы.

Фото: flashscore.ua