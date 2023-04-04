Роковые четыре минуты: сборная Украины проиграл Гонконгу на чемпионате мира по хоккею

4 апреля, 18:50
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Украинки забросили лишь одну шайбу (Фото:ФХУ)

Украинки забросили лишь одну шайбу (Фото:ФХУ)

Во втором туре женского чемпионата мира по хоккею (дивизион III A) сборная Украины обидно проиграла команде Гонконга — 1:2.

Наши девушки имели колоссальное преимущество по количеству бросков — 44 против 23, однако в заключительном периоде за четыре минуты пропустили две шайбы — и уже не смогли спасти встречу.

Видео дня

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Украина — Гонконг — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 — Ип (Нг Рени), 46:23. 0:2 — Ли Ирис (Ли Адриен, Квок), 50:27. 1:2 — Телегина (Цимиренко), 53:13.

Следующий матч сборная Украины проведет на турнире 6 апреля. Наша команда сыграет против сборной Эстонии.

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Ранее мы писали, что киевский Сокол стал чемпионом Украины по хоккею.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею сборная Украины по хоккею

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