Драма на ЧМ. Сборная Украины по хоккею проиграла в овертайме Китаю 23 апреля, 18:53 Наш первый матч на чемпионате мира (Фото:ФХУ)

В Таллинне стартовал чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы В. Это третья по силе лига в хоккейной иерархии.



Стартовый матч сборная Украины играла против команды Китая, за которую выступает не мало натурализованных североамериканцев, главный тренер из Канады, а базовый клуб Куньлунь выступает в КХЛ.

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Наша команда здорово начала поединок и первый период завершила со счетом — 2:0. Но во втором периоде китайцы забросили четыре шайбы и вышли вперед. Украинцам удалось сравнять счет в основное время. Однако в овертайме Китай таки вырвал победу.

Китай — Украина — 5:4 ОТ (0:2, 4:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 06:19 Ворона (Мазур, Мережко — больш.) — 0:1, 19:15 Ворона (Пересунько, Мережко — больш.) — 0:2, 20:49 Чжоу (С. Фу, Луо) — 1:2, 26:34 Йип (Вонг, Д. Фу — больш.) — 2:2, 35:47 Вонг (Спрул, Жуо) — 3:2, 48:45 Челиос — 4:2, 46:33 Мережко (Пересунько, Ворона — больш.) — 4:3, 55:49 Ворона (Трахт, Мережко — больш.) — 4:4, 62:32 Джиан — 5:4.

Свой следующий матч на чемпионате мира Украина проведет 24 апреля против Сербии.

Напомним, что женская сборная Украины завоевала серебряные медали в своем дивизионе чемпионата мира.