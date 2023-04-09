Сборная Украины выиграла серебряные медали чемпионата мира по хоккею
Сборная Украины (Фото:ФХУ)
Женская сборная Украины завершила свое выступление на чемпионате мира по хоккею в группе А третьего дивизиона. Наши девушки завоевали серебряные награды.
В последнем туре украинки встречались со сборной Литвы. Нашим соперницам обязательно нужно было побеждать. Три очка выводили их на первое место и давали путевку во второй дивизион.
Наш максимум, который мог быть — это вторая позиция. И ее добилась Украина, обыграв литовскую сборную со счетом — 2:1.
Украина — Литва — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 33:07 Загрекова (Ценова, Лесь) — 1:0, 42:15 Петрускайте — 1:1, 53:45 Ценова (Загрекова, Измайлова) — 2:1
Победа сборной Украины вывела на первое место в нашей группе команду Гонконга, которая и вышла в дивизион IIB.
Ранее мы писали, что хоккеистка сборной США забросила самую быструю шайбу в истории чемпионатов мира.