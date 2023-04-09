Сборная Украины выиграла серебряные медали чемпионата мира по хоккею

9 апреля, 19:11
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Сборная Украины (Фото:ФХУ)

Сборная Украины (Фото:ФХУ)

Женская сборная Украины завершила свое выступление на чемпионате мира по хоккею в группе А третьего дивизиона. Наши девушки завоевали серебряные награды.

В последнем туре украинки встречались со сборной Литвы. Нашим соперницам обязательно нужно было побеждать. Три очка выводили их на первое место и давали путевку во второй дивизион.

Видео дня

Наш максимум, который мог быть — это вторая позиция. И ее добилась Украина, обыграв литовскую сборную со счетом — 2:1.

Украина — Литва — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 33:07 Загрекова (Ценова, Лесь) — 1:0, 42:15 Петрускайте — 1:1, 53:45 Ценова (Загрекова, Измайлова) — 2:1

Победа сборной Украины вывела на первое место в нашей группе команду Гонконга, которая и вышла в дивизион IIB.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что хоккеистка сборной США забросила самую быструю шайбу в истории чемпионатов мира.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею сборная Украины по хоккею

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