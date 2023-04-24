Сборная Украины добыла первую победу на ЧМ по хоккею: под каток попала Сербия — видео 24 апреля, 20:06 Радость победителей (Фото:IIHF)

На чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе группы В сыграны поединки второго тура. Национальная сборная Украины встречалась с командой Сербии.



За обидное поражение от Японии, наши хоккеисты отыгрались на сербах. После сухого первого периода, украинцы забросили соперникам семь шайб.

Украина — Сербия — 7:0 (0:0, 2:0, 5:0)

Видео дня

Шайбы: 26:27 Трахт (Мазур, Пангелов-Юлдашев) — 1:0, 28:47 Мазур (Ворона, Пересунько — больш.) — 2:0, 44:28 Мазур (Мережко, Андрейкив) — 3:0, 47:07 Денискин (Фадеев, Пангелов-Юлдашев — больш) — 4:0, 49:39 Пересунько (Мазур, Трахт — больш.) — 5:0, 54:19 Бородай (Мережко) — 6:0, 57:37 Мережко (Коренчук, Нименко) — 7:0.

Следующий матч украинцы проведут 26 апреля против команды Эстонии.