Украина — Япония: видеотрансляция финального матча ЧМ по хоккею

29 апреля, 13:09
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Украинцы в шаге от повышения в классе (Фото:IHHF)

Украинцы в шаге от повышения в классе (Фото:IHHF)

Украинскую команду в этом поединке устраивает только победа. Но с одним условием.

В субботу, 29 апреля, состоится решающий матч на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе группы B. Сыграют лидеры — Украина и Япония.

Для того, чтобы выйти из группы нашей команде нужно обыграть Японию. И обязательно — в основное время.

Видео дня

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

У букмекеров небольшие фавориты наши соперники. Коэффициент на победу Японии — 2.31, на ничью — 4.35, на победу Украины — 2.50.

Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА УКРАИНА — ЯПОНИЯ:

https://www.youtube.com/embed/31VazxOkPVQ

Напомним, что женская сборная Украины завоевала серебряные медали в своем дивизионе чемпионата мира.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею сборная Украины по хоккею

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