Под Бахмутом, защищая Родину, погиб 21-летний украинский хоккеист
Владислав Лихошва (Фото:ФХУ)
Владислав Лихошва, который выступал за хоккейный клуб Автомобилист, отдал свою жизнь за Украину в боях против российских оккупантов.
Воин 3-й отдельной штурмовой бригады погиб 15 июля вблизи Бахмута в Донецкой области, сообщает ФХУ.
Владислав родился 21 марта 2002 года в селе Михайловка-Рубежовка Бучанского района, Киевской области. Парень с детства занимался хоккеем.
После начала полномасштабного вторжения Лихошва взял в руки оружие и стал на защиту государства.
21-летнего героя похоронили 22 июля в родном селе.
Ранее на войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева.