Под Бахмутом, защищая Родину, погиб 21-летний украинский хоккеист

3 августа, 20:33
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Владислав Лихошва (Фото:ФХУ)

Владислав Лихошва (Фото:ФХУ)

Владислав Лихошва, который выступал за хоккейный клуб Автомобилист, отдал свою жизнь за Украину в боях против российских оккупантов.

Воин 3-й отдельной штурмовой бригады погиб 15 июля вблизи Бахмута в Донецкой области, сообщает ФХУ.

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Владислав родился 21 марта 2002 года в селе Михайловка-Рубежовка Бучанского района, Киевской области. Парень с детства занимался хоккеем.

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После начала полномасштабного вторжения Лихошва взял в руки оружие и стал на защиту государства.

21-летнего героя похоронили 22 июля в родном селе.

Ранее на войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Хоккей Российско-украинская война

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