Шотландский хоккеист Гэри Келли трагически погиб после падения с балкона третьего этажа отеля Ibiza Rocks в Сан-Антонио.

Об этом сообщает Sky News.

Трагедия случилась в понедельник утром, две кареты скорой помощи немедленно отреагировали на вызов, но спасти жизнь Гэри врачам не удалось. Сообщается, что его смерть, вероятно, была несчастным случаем.

В пресс-службе клуба Данди Старз, за который играл Гэри, отреагировали на трагическую смерть хоккеиста.

«Мы выражаем наши соболезнования семье, партнеру и всем его друзьям в это чрезвычайно трудное время.

Гэри был очень талантливым и харизматичным человеком, которого ждало большое будущее. Его потеря повлияет на многих в хоккейном сообществе и за его пределами. Нам будет его очень не хватать", — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что 19-летний Гэри на протяжении своей карьеры также играл за Абердин Линкс и Уитли Уорриорс.

Кстати, двумя неделями ранее в этом же отеле умер другой шотландец — 26-летний Эван Томсон упал с шестого этажа. Тогда его друзья жаловались на аморальную реакцию заведения, которое уже через полтора часа анонсировало следующие вечеринки. После смерти Келли отель Ibiza Rocks таки приостановил развлечения на неопределенный срок.

По данным Nova.cz, за последние три месяца умерли уже четверо гостей отеля.

Ранее 33-летняя британка ушла из жизни из-за остановки сердца, а 19-летняя девушка итальянско-турецкого происхождения погибла, сорвавшись с балкона, когда пыталась добраться до своего номера через соседний — у нее не было при себе ключа.

