Команда НХЛ пригласила вратаря сборной Украины в тренировочный лагерь
Александр Левшин в составе сборной Украины (Фото: ФХУ)
Вратарь сборной Украины Александр Левшин получил приглашение от Ванкувера.
Как сообщил журналист Марк Диввер, 18-летний украинец приглашен в лагерь развития.
Прошлый сезон Левшин провел в составе Торонто Пэтриотс, который выступает в Юниорской хоккейной лиге Онтарио (OJHL).
В составе команды Александр продемонстрировал показатель в 93,5% отраженных бросков в бой ворот. В следующем сезоне он будет играть за Университет Кларксона в рамках NCAA.
За сборную Украины голкипер дебютировал в матче третьего тура чемпионата мира и стал самым молодым вратарем в истории Украины на ЧМ.
Напомним, сезон-2024/25 Ванкувер не сумел пробиться в плей-офф НХЛ, завершив сезон на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции.
