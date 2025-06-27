Команда НХЛ пригласила вратаря сборной Украины в тренировочный лагерь

27 июня, 20:21
Поделиться:
Александр Левшин в составе сборной Украины (Фото: ФХУ)

Александр Левшин в составе сборной Украины (Фото: ФХУ)

Вратарь сборной Украины Александр Левшин получил приглашение от Ванкувера.

Читайте также:
«Родители меня отговаривали». Украинец признался, как канадские хоккеисты воспринимают его в клубе из Торонто

Как сообщил журналист Марк Диввер, 18-летний украинец приглашен в лагерь развития.

Прошлый сезон Левшин провел в составе Торонто Пэтриотс, который выступает в Юниорской хоккейной лиге Онтарио (OJHL).

Реклама

В составе команды Александр продемонстрировал показатель в 93,5% отраженных бросков в бой ворот. В следующем сезоне он будет играть за Университет Кларксона в рамках NCAA.

Читайте также:
«Поехать работать в РФ — позор». Экс-нападающий сборной Украины презирает коллегу из Киева из-за переезда в Россию

За сборную Украины голкипер дебютировал в матче третьего тура чемпионата мира и стал самым молодым вратарем в истории Украины на ЧМ.

Напомним, сезон-2024/25 Ванкувер не сумел пробиться в плей-офф НХЛ, завершив сезон на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион Украины по хоккею решил выступать в иностранном чемпионате.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Хоккей Сборная Украины НХЛ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies