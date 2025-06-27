Команда НХЛ пригласила вратаря сборной Украины в тренировочный лагерь

Как сообщил журналист Марк Диввер, 18-летний украинец приглашен в лагерь развития.

Прошлый сезон Левшин провел в составе Торонто Пэтриотс, который выступает в Юниорской хоккейной лиге Онтарио (OJHL).

В составе команды Александр продемонстрировал показатель в 93,5% отраженных бросков в бой ворот. В следующем сезоне он будет играть за Университет Кларксона в рамках NCAA.

За сборную Украины голкипер дебютировал в матче третьего тура чемпионата мира и стал самым молодым вратарем в истории Украины на ЧМ.

Напомним, сезон-2024/25 Ванкувер не сумел пробиться в плей-офф НХЛ, завершив сезон на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион Украины по хоккею решил выступать в иностранном чемпионате.