Вегас в сверхрезультативном финале впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли — видео 14 июня, 10:09 Вегас победил в серии со счетом 4:1 (Фото:USA TODAY Sports)

Вегас разгромил Флориду со счетом 9:3 в пятом финальном матче Кубка Стэнли и впервые в своей истории завоевал чемпионский титул.

Интрига угасла во втором периоде, когда при счете 2:1 Вегас забросил в ворота Флориды четыре шайбы.

В завершающем периоде Вегас закрепил преимущество — 9:3. Таким образом, клуб из Невады выиграл финальную серию со счетом 4:1.

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Вегас проводит в НХЛ лишь шестой сезон и с тех пор клуб дважды выходил в финальную серию.

Победа в этом сезоне стала для Вегаса первой в истории.

Вегас Голден Найтс — Флорида Пантерз 9:3 (2:0, 4:1, 3:2)

Ранее сообщалось, что в рамках пятого матча финальной серии плей-офф Денвер победил Майами со счетом 94:89 и впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).