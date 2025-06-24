Играл под чужой фамилией в Виннице. Экс-нападающему сборной Украины угрожали санкциями после чемпионата мира

В 2008 году Виталий Семенченко завершил профессиональную карьеру после чемпионата мира в Японии. Свою хоккейную экипировку он отдал товарищу, однако поддерживал форму, выступая за винницкий клуб Патриот, игравший в Западном дивизионе чемпионата Украины. Интересно, что в первом матче хоккеист сыграл под фамилией своего травмированного одноклубника Николая Бандерса.

Реклама

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Семенченко рассказал, как познакомился с игроками Патриота, вспомнил, как выходил на лед под чужой фамилией и почему ему угрожали санкциями после чемпионата мира-2006 в Латвии, где сборная Украины сохранила место в элите, но не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе.

Предыдущий раунд ЧМ-2006 / Фото: ru.wikipedia.org

Квалификационный раунд / Фото: ru.wikipedia.org

— В 2009 году вы играли за команду Патриот из Винницы.

Да, именно те ребята тогда подвезли меня домой с чемпионата мира в Латвии. У меня возникло одно недоразумение, но мы тогда все уладили. В то время я на свой страх и риск досрочно покинул расположение сборной. Честно говоря, добираться из Латвии было непросто: самолеты летали только раз в три дня, поэтому пришлось бы ждать двое суток. Поезда тоже ходили непонятно. Сборная Украины тогда уже выполнила свою задачу — кажется, играли с Италией — и было понятно, что остаемся в элитном дивизионе. Поэтому я решил поехать, взяв на себя этот риск. В то же время игроки винницкого Патриота, которые приехали на ЧМ поддержать сборную, зная, что команда уже не вылетит, возвращались домой. Я стоял возле отеля с багажом, и они остановились. Спрашивают: «Что случилось? Куда едешь?» Я отвечаю: «Нужно в Украину». Они: «Садись». Так мы и познакомились.

— Вы сказали, что сделали это на свой страх и риск. Каковы были последствия?

Тогда я еще не осознавал, к чему это может привести. Позже мы общались с секретарем федерации — он звонил, угрожал дисквалификацией и другими санкциями. Но в конце концов никаких официальных действий против меня не предприняли.

— Почему вы играли не в своей форме?

Когда мы прилетели в Японию и проиграли Венгрии, не поднявшись обратно в элиту, я уже принял решение завершить карьеру. Всю свою экипировку подарил товарищу — не собирался больше играть ни в Лиге, ни возвращаться в Сокол. Форма у меня с тех пор отсутствует. Но мы хорошо общались с ребятами из Винницы — основателями Патриота. Они часто приглашали меня на матчи. Как-то нашли для меня форму — уже и не вспомню, чью именно. В ней я и вышел на лед.

— Болельщики вас узнавали?

В Виннице, как и в Житомире, хоккей тогда только начинал появляться. Все происходило на любительском уровне. Кто-то, возможно, узнавал, кто-то слышал, кто-то интересовался. Но общего ажиотажа не было.

Отметим, что в 1995 году Семенченко принял решение перейти из киевского Сокола в московское Динамо, а через год — в ЦСКА. Позже выступал за польский клуб Подхале, после периода в Германии продолжил карьеру в Беларуси. Сейчас Виталий работает в частной компании.

Ранее мы писали, что матч сборной Украины в Москве разочаровал нападающего, который играл в России.