В 1995 году Виталий покинул родной киевский Сокол, после чего успел поиграть в четырех странах — России, Польше, Германии и Беларуси. Предложения сменить гражданство поступали от них всех. Семенченко даже серьезно рассматривал вариант с немецким паспортом.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко экс-хоккеист признался, почему в конце концов отклонил все предложения.

Виталий Семенченко занимается хоккеем с первого класса / Фото: xsport.ua

— Помните свой дебютный вызов в сборную Украины?

Если бы помнил. Больше всего мне запомнились игры молодежных сборных, когда мы играли со сверстниками — это были хорошие времена. А насчет национальной сборной — честно говоря, не вспомню. Где это было, куда мы ехали, с кем играли — не помню.

— Вам предлагали сменить гражданство?

Да, предлагали. И Польша, и Германия, и Беларусь, и Россия.

— А почему отказались?

Если честно, я даже думал о немецком гражданстве, но на тот момент у нас с женой уже не было отцов — остались только мамы. И мы решили не ехать в какую-то другую страну, а остаться рядом, поддержать семью.

Напомним, что Семенченко закончил карьеру в 2008 году. В 2011 году Виталий начал тренерский путь, как ассистент главного тренера киевского Беркута. В 2015—2016 годах входил в тренерский штаб клубов Неман (Беларусь), Кривбасс и Подхале. Однако впоследствии он бывший хоккеист кардинально изменил профессиональный вектор и сейчас работает в частной компании.

