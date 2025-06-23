«В Москве мы прятались». Бывший игрок сборной Украины получил квартиру и машину в Польше после переезда из России

Виталий Семенченко играл в Польше с 1997 по 1999 год (Фото: facebook.com/semenchenko.vitaliy)

В 1995 году Виталий покинул родной Сокол и перебрался в московское Динамо, а уже через год получил предложение от ЦСКА. В 1997-м Семенченко покинул клуб из столицы России из-за невыполнения руководством обязательств перед ним. В том же году он переехал в Польшу.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Виталий Семенченко рассказал, какие условия имел в Подхале, что позволяли игрокам в раздевалке после матчей, и чем Польша отличалась от Украины в то время.

Виталий Семенченко в составе сборной Украины / Фото: hockey.dp.ua

— Каким был ваш период в Польше?

Мне очень понравилась свобода, которую там имел профессиональный спортсмен. Не было сборов, автобусов, заездов и выездов с базы, совместных обедов и завтраков. Ты был предоставлен сам себе — и мне это очень нравилось.

— Чем тогда Польша отличалась от Украины?

Там не было суеты. Все было спокойно, размеренно.

— Быстро нашли общий язык с поляками?

Да, вообще не было никаких трудностей. Команда приняла меня хорошо, главный тренер — тоже. До поры до времени, а может, и до сих пор — я считаюсь легендой польского хоккея. Президент клуба тоже прекрасно относился. Сразу после приезда я получил служебную машину — и это мне очень нравилось. Если сезон длился восемь-девять месяцев, то машина была в моем распоряжении все 12. Постоянно.

В раздевалке можно было спокойно открыть банку пива. Для нас это было диковинкой — в России мы прятались, чтобы выпить одну-две банки. А здесь — после игры это была норма. Думаю, что сейчас это тоже норма в каждом клубе — и в европейских, и в постсоветских. Мне также дали хорошую квартиру. Чемпионат был очень сильным. Было много канадцев.

Отметим, что в своем дебютном сезоне в составе польского клуба Подхале украинский нападающий Виталий Семенченко провел 53 матча, в которых забросил 25 шайб и сделал 15 результативных передач.

В следующей кампании Семенченко выступил еще ярче: в сезоне 1998/1999 он записал в свой актив 56 голов и 35 ассистов в 60 матчах.

Напомним, что Семенченко закончил карьеру в 2008 году. В 2011 году Виталий начал тренерский путь, как ассистент главного тренера киевского Беркута. В 2015—2016 годах входил в тренерский штаб клубов Неман (Беларусь), Кривбасс и Подхале. Однако впоследствии бывший хоккеист кардинально изменил профессиональный вектор и сейчас работает в частной компании.

Семенченко в составе Подхале становился серебряным призером чемпионата Польши в 1998 году и бронзовым — в 1999-м.

