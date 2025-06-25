Завальнюк родился в Киеве, начал карьеру в ШВСМ, а затем выступал за столичный Сокол. В 1995 году перешел в московское Динамо и в течение 12 лет играл в разных клубах России. С 1999 по 2007 год он представлял сборную Украины, проведя 45 матчей на чемпионатах мира.

После завершения карьеры Завальнюк работал генеральным менеджером сборной Украины и занимал должность вице-президента Федерации хоккея Украины. Также он входил в структуру ряда украинских клубов, но в 2021 году уехал в Словакию.

В июле 2024 года появилась информация, что Вячеслав устроился на работу в российский клуб Чайка из Нижнего Новгорода, выступающий в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

В комментарии журналисту NV, бывший игрок сборной Украины Виталий Семенченко назвал переезд Завальнюка в РФ позором. Также он высказался о другом бывшем партнере по сборной — Владиславе Матерухине, который сейчас проживает в Беларуси.

Виталий Семенченко завершил карьеру после ЧМ-2008 в Японии / Фото: facebook.com/semenchenko.vitaliy

— Ваш бывший партнер по сборной Вячеслав Завальнюк во время войны уехал в Россию работать тренером. Как вы относитесь к его решению?

— Я очень плохо к этому отношусь. Бог ему судья. Я хочу забыть эту фамилию, не вспоминать и не обсуждать его — точка. И он не один там остался. Там еще остался Николай Майко — мой партнер по детскому Соколу. Хотя Владислав Зозовский, с которым мы вместе ездили в Австрию и который работал вместе с Майко, тоже имел много родственников в России. Но он вернулся в Украину, сейчас служит на благо страны, воспитывает детей. Вот это — пример.

— Также Матерухин остался в Беларуси, не выехал.

— Да, я считаю, что ему тоже Бог судья, но у меня нет к нему такого большого негатива. Потому что еще до войны он, кажется, уже планировал остаться там — у него семья в Беларуси, он там жил и работал. Но поехать работать в Россию на третьем году полномасштабной войны — это уже позор. Это уже про Завальнюка. Просто стыд.

Дай Бог, чтобы эта война наконец закончилась. Это — главное. Я уже, слава Богу, дедушка. Хочу радоваться жизни, воспитывать внуков и снова уметь радоваться простым вещам. Но прежде всего — чтобы наступил мир. Чтобы перестали страдать люди. Чтобы мы снова могли строить планы, семьи… Просто вернуться к жизни.

Отметим, что в 1995 году Семенченко принял решение перейти из киевского Сокола в московское Динамо, а через год — в ЦСКА. Позже выступал за польский клуб Подхале, после периода в Германии продолжил карьеру в Беларуси.

Напомним, что Семенченко закончил карьеру в 2008 году. В 2011 году Виталий начал тренерский путь, как ассистент главного тренера киевского Беркута. В 2015—2016 годах входил в тренерский штаб клубов Неман (Беларусь), Кривбасс и Подхале. Однако впоследствии он бывший хоккеист кардинально изменил профессиональный вектор и сейчас работает в частной компании.

