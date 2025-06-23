«Мы не боялись звезд НХЛ». Матч сборной Украины в Москве разочаровал нападающего, который играл в России

Бывший хоккеист Виталий Семенченко рассказал, какой матч за сборную Украины запомнился ему больше всего.

Последний раз сине-желтые выступали в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2007 году в Москве. Тогда украинцы заняли последнее место в группе с Россией, Финляндией и Данией.

А в борьбе за выживание сборная Украины не смогла удержаться в дивизионе, проиграв решающий матч Австрии со счетом 4:8.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Виталий Семенченко, который в сезоне 2006/2007 играл за российский Дмитров, рассказал о задачах сборной на турнире, поддержке украинских болельщиков в Москве и поединке против австрийцев.

— Какой матч за сборную Украины вам больше всего запомнился?

Честно скажу, больше всего запомнился матч… К сожалению, в негативном смысле. Это был поединок против Австрии на чемпионате мира в Москве, когда мы вылетели из группы А.

— Каким был тот матч?

Тогда на самом деле закончилась целая эпоха. Несмотря на все трудности, у нас была очень сильная команда. Ребята были амбициозные, мощные, все вокруг команды — врачи, массажисты, водители автобусов — отдавались полностью. И вот — одним моментом все завершилось.

— Тогда сборная Украины в последний раз играла в элите, это было в Москве. С каким настроением ехали? Что прогнозировали?

Каждый год, когда мы ехали на чемпионат мира в элитном дивизионе, первоочередной задачей было — остаться в нем. Если все шло хорошо — это уже было отлично. Но скажу вам честно: у нас были такие амбициозные ребята, что даже во время локаута в НХЛ, когда приезжали мировые звезды, никто никого не боялся. Все боролись, все сражались — было очень интересно.

— Как тогда в России воспринимали украинских хоккеистов? Много же приехало и игроков, и болельщиков. Не было конфликтов?

Абсолютно нет. Никаких беспорядков, никакого негатива.

— А болельщиков приехало много поддержать сборную?

Наши люди ездили всегда. Например, Юрий Шевчук и его друзья. Это те, кто отдали много лет хоккею. Он потом работал в федерации, обслуживал матчи. Был и в Японии, и в Москве, и в Латвии. Были такие же фанаты в Виннице — собирались компаниями и ездили. Их не было сотни, это не была целая трибуна, но 30−50 человек всегда поддерживали сборную на каждом чемпионате. И не имело значения — это была Москва, Япония или Латвия. Они всегда были рядом с командой.

В 1995 году Семенченко принял решение перейти из киевского Сокола в московское Динамо, а через год — в ЦСКА. Позже выступал за польский клуб Подхале, после периода в Германии продолжил карьеру в Беларуси.

После участия в чемпионате мира-2008 в Японии в составе сборной Украины Семенченко завершил игровую карьеру.

Ранее экс-нападающий сборной Украины отказался от гражданства России и Германии.