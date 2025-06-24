«Ракеты летели в сторону орков». Спортсмен, игравший в РФ, назвал россиян нелюдями из-за войны против Украины

Свою хоккейную карьеру он начал в Крижинке, впоследствии перебрался в киевский Сокол, где в составе взрослой команды дважды становился чемпионом Украины — в 1993 и 1995 годах. После этого Семенченко продолжил выступления в московском Динамо, а через год — в ЦСКА, где играл до 1997 года.

Позже хоккеист выступал в Польше, Германии и Беларуси, а в 2006 году вернулся в Россию, подписав контракт с ХК Дмитров.

Семенченко завершил карьеру после чемпионата мира 2008 года. Свой последний профессиональный сезон провел в составе Юность-Минск.

В 2011 году Виталий начал тренерскую карьеру — как ассистент главного тренера киевского Беркута. В 2015—2016 годах работал в тренерских штабах белорусского Немана, украинского Кривбасса и польского Подхале. Впоследствии кардинально сменил профессиональный вектор и пошел работать в частную компанию.

24 февраля 2022 года, в день вторжения РФ, Семенченко вернулся в Киев из командировки. О начале войны ему первой сказала дочь.

Виталий Семенченко рассказал, как с семьей уезжал из Киева после начала войны в Украине / Фото: facebook.com/semenchenko.vitaliy

— Расскажите, каким для вас был день, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Если честно, я буквально в полночь вернулся из Чернигова, где был в командировке. И уже через четыре часа началась война. Я не мог в это поверить. До последнего всем говорил, что ничего не будет.

В кругу друзей иногда возникали разговоры: «Будет или не будет?» Потому что слухи ходили, но я не верил. До пяти утра сидел в полном непонимании. На тот момент у нас жила дочь с месячным ребенком — нашей внучкой. Она подошла ко мне в четыре утра и сказала: «Папа, началась война».

Я ответил: «Дочка, какая война? Я же только приехал. Ложись спать». А она настояла: «Ты не понимаешь, все уже началось». И буквально через несколько минут мы услышали взрывы — один за другим.

Утром я хотел поехать на работу, но не смог даже выехать со двора из-за безумных пробок, поэтому вернулся обратно. В первые часы для меня было главное — найти детское питание для внучки. Выехать никуда нельзя, достать ничего невозможно. Никто не знал, чем все это закончится.

К нам приехали кумовья. Привезли смеси, мы посидели вместе — никто не понимал, что делать дальше. Они сказали: «Мы едем из Киева», потому что мы живем на Виноградаре, а совсем рядом — Буча и Ирпень.

На следующий день они снова предлагали нам выезжать: «У вас маленький ребенок, вам нельзя оставаться». В итоге сами уехали через несколько дней.

Мы тем временем разослали всем родным и друзьям сообщения с нашими контактами и написали, что приняли решение остаться. Хотя уже неделю каждую ночь проводили с внучкой в подвале.

Позже кумовья снова позвонили: «Если вы сами не уедете — мы приедем за вами». Я понимал: если приедут, будет только больше суеты. И мы с женой решили — надо вывозить детей. Поездка по городу была страшной: блокпосты, следы от техники, обломки. На Интернациональной площади — расстрелянный автобус, две горящие машины, возле них — тела. Ездили по магазинам в поисках воды для смесей. По проспекту Победы ехали по встречной полосе — другая сторона была перекрыта, огнестрельные следы, сожженный танк. Заехали на площадь Леси Украинки, а в воздухе стоял запах дыма.

На следующее утро мы очень рано покинули Киев.

— Вы видели, возможно, российские войска в Киеве?

Нет, российских войск мы не видели. Я лично не видел — слава Богу. Только в каких-то постах читал, что они прорывались на Оболони, в Буче, Ирпене. Единственное, что помню — когда уже солнце поднималось, немного стало спокойнее, мы выходили из бомбоубежища. Ну, трудно это назвать бомбоубежищем — просто подвальное помещение многоэтажного дома. Выходили подышать свежим воздухом — и видели, как наши ракеты летят в сторону орков. Прямо над головами.

— А тогда думали, что война быстро закончится?

Я в нее вообще не верил. Был уверен, что она продлится неделю, ну 15 дней, месяц, три максимум. Даже представить не мог, что все будет вот так. Народ, с которым… Ну, это ужас. Просто нелюди какие-то.

