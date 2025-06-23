«После игры три ящика пива». Украинский хоккеист рассказал о самом большом разочаровании в Германии в начале 2000-х

После двух лет в польском Подхале в 1999 году Виталий перешел в немецкий клуб Нойвид. После финансовых трудностей команды Семенченко оказался в Хайльброннере, где выступал до 2002 года.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко бывший нападающий сборной Украины поделился, что ему больше всего не нравилось в Германии и какой была его жизнь там.

Виталий Семенченко рассказал, что после игры в раздевалку приносили два-три ящика пива. / Фото: Артур Колесник

В Германии хоккей больше ориентировался на североамериканский стиль — он был совсем другой. Очень динамичный, много силовой борьбы, много бросков. Поначалу я даже не понимал, что мне делать на льду. Но потом адаптировался. И мне очень понравилось. Там было просто: спокойно живешь и получаешь удовольствие от игры.

— А что вам еще так понравилось в Германии?

Там также все было очень спокойно. Просто живешь спокойно и получаешь удовольствие. Никакой лишней суеты — все шло своим чередом, как должно быть. На тот момент у меня уже был маленький сын, а в Германии жена забеременела дочкой. Я был полностью занят семьей и хоккеем.

— А было что-то такое, что вам не понравилось?

Наверное, только одно — отсутствие связи. Телефонные звонки были дорогими, но мы все равно часто разговаривали с родителями по телефону. Иногда проходил год, пока я их не видел. Это был единственный дискомфорт. А все остальное — действительно замечательно: комфорт, стабильность, спокойствие.

— Я так понимаю, в Германии также разрешали пить пиво в раздевалке?

Да, после матчей всегда официально приносили два-три ящика пива. Это было привычное дело. Речь не о том, чтобы выпить 10−15 бутылок — достаточно одной-двух, приятно после игры пообщаться с партнерами. К тому же у нас была интернациональная команда. Тренером был финн, вратарь — тоже из Финляндии, играл в сборной. Мы пересекались с ним еще в Латвии. Он не был основным, но был вторым номером. Был и Александр Андриевский — белорус, который долго играл за границей, в Динамо Москва и даже в НХЛ. В первой команде было много канадцев, американцев. А во второй — произошла ситуация: клуб обанкротился. Нас вызвал генеральный менеджер и сказал нашей пятерке: «Не волнуйтесь, мы уже договорились с другим клубом». Так я оказался в Хайльброннере. Там на то время работал канадский тренер — и мне это очень понравилось. Поиграть под руководством канадца было для меня новым опытом. Хотя его быстро сняли, и в команде появились ребята из Казахстана, Беларуси. В Хайльброннере было весело — мы часто ходили друг к другу в гости. Атмосфера была очень дружественной.

— Помните какую-то смешную историю с того времени?

Что-то конкретное вспомнить сложно. Но одно скажу точно — в каждой команде, в каждой раздевалке всегда было весело. Или это игра, или тренировка, или предматчевая подготовка — всегда кто-то шутил, поднимал настроение, создавал позитив. Поэтому удивить вас какой-то отдельной историей не могу — потому что у нас постоянно было весело.

Напомним, что Семенченко закончил карьеру в 2008 году. В 2011 году Виталий начал тренерский путь, как ассистент главного тренера киевского Беркута. В 2015—2016 годах входил в тренерский штаб клубов Неман (Беларусь), Кривбасс и Подхале. Однако впоследствии он бывший хоккеист кардинально изменил профессиональный вектор и сейчас работает в частной компании.

Ранее бывший игрок сборной Украины получил квартиру и машину в Польше после переезда из России.