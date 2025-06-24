«Я тебя сейчас пошлю нах*й». Хоккеист из РФ разозлил украинца из-за заявления о русском языке

Виталий Семенченко рассказал о конфликте с российскими коллегами после начала полномасштабной войны в Украине.

Виталий выступал за три российских клуба: московское Динамо и ЦСКА с 1995 по 1997 год, а также за ХК Дмитров в сезоне 2006/07. После завершения карьеры Семенченко работал в киевском Беркуте с 2011 по 2012 год. В то время за команду выступал его бывший партнер по белорусскому клубу Юность-Минск — россиянин Сергей Якимович.

Бывшие хоккеисты поддерживали дружеские отношения до февраля 2022 года и имели совместный чат в одном из мессенджеров вместе с другими российскими игроками. После начала полномасштабного вторжения России в Украину коллеги из РФ сначала выражали поддержку.

Впоследствии тон россиян изменился: они начали упрекать украинца, а Сергей Якимович рассказал историю, из-за которой Семенченко оборвал связи с гражданами РФ.

Виталий Семенченко поссорился с друзьями из России / Фото: facebook.com/semenchenko.vitaliy

«Бывшие одноклубники из России писали. Поддерживали, просили информировать, предлагали помощь. Я говорил: «Помощь не надо». А они: «Сэм, ты пиши, какая ситуация, потому что мы сами в шоке». Ну, я начал писать. У нас же тогда появилось много разных чатов — я писал о ситуации в Ирпене, Буче.

Впоследствии несколько моих близких бывших друзей написали: «Сэм, зачем ты нам это все присылаешь?» Я ответил: «Вы же сами просили держать вас в курсе». Но вместо поддержки услышал упреки. Меня начали поучать, напоминать, что когда я был в Беркуте, сам приглашал в команду много россиян. Сергей Якимович сказал, что когда он играл в Беркуте, его жена как-то вышла с ребенком на детскую площадку и заговорила по-русски. После этого несколько мам обратились к ней с просьбой покинуть песочницу.

Я ему говорю: «Сергей, с этого момента — или мы просто больше не общаемся, или я тебя сейчас посылаю нах*й». И с того момента мы больше не общались", — сказал Семенченко.

Отметим, что сейчас Виталий Семенченко работает в частной компании.

