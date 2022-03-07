Легендарный чешский хоккеист собирает деньги для украинских беженцев
Яромир Ягр присоединился к поддержке Украины (Фото:Яромир Ягр via Facebook)
Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр финансово поможет украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за вторжения российских оккупантов.
Ягр, владеющий хоккейным клубом Кладно, объявил о переносе последнего матча сезона на самую большую арену в Праге, чтобы собрать средства для украинских беженцев, сообщает NBC Sports.
Ягр призвал болельщиков купить билеты на матч и получил их поддержку.
Арена, где состоится матч, вмещает 18 тысяч болельщиков, а деньги от продажи билетов пойдут на нужды украинским беженцам, которые после нападения России на Украину прибыли в Чехию.
Ягр выступал под номером 68 в честь памяти 1968 года, когда СССР ввел войска в Чехословакию.
Ранее легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек на фоне вторжения России в Украину призвал клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) расторгнуть контракты с российскими игроками.
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