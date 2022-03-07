Легендарный чешский хоккеист собирает деньги для украинских беженцев 7 марта, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Яромир Ягр присоединился к поддержке Украины (Фото:Яромир Ягр via Facebook)

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр финансово поможет украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за вторжения российских оккупантов.

Ягр, владеющий хоккейным клубом Кладно, объявил о переносе последнего матча сезона на самую большую арену в Праге, чтобы собрать средства для украинских беженцев, сообщает NBC Sports.

Ягр призвал болельщиков купить билеты на матч и получил их поддержку.

Читайте также: Россию и Беларусь отстранили от всех хоккейных турниров

Арена, где состоится матч, вмещает 18 тысяч болельщиков, а деньги от продажи билетов пойдут на нужды украинским беженцам, которые после нападения России на Украину прибыли в Чехию.

Ягр выступал под номером 68 в честь памяти 1968 года, когда СССР ввел войска в Чехословакию.

Ранее легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек на фоне вторжения России в Украину призвал клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) расторгнуть контракты с российскими игроками.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.