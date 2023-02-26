В матче НХЛ вратарь невероятным ударом забросил сопернику решающую шайбу — видео 26 февраля, 22:45 Линус Ульмарк стал героем матча (Фото:Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports)

Вратарь Бостона Линус Ульмарк отличился решающим голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против Ванкувера.

В конце матча при счете 2:1 в пользу Бостона Ванкувер пытался спасти игру и заменил своего голкипера полевым игроком.

Но во время атаки шайбу перехватил голкипер Бостона Ульмарк и нанес удар в пустые ворота - шайба пролетела в воздухе всю площадку и оказалась в сетке, сняв все вопросы о победителе - 3:1.

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В последний раз подобный гол в НХЛ был забит более трех лет назад, когда 9 января 2020 года голкипер Нэшвилла Пекка Ринне забросил шайбу в ворота Чикаго.



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