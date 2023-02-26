В матче НХЛ вратарь невероятным ударом забросил сопернику решающую шайбу — видео

26 февраля, 22:45
Поделиться:
Линус Ульмарк стал героем матча (Фото:Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports)

Линус Ульмарк стал героем матча (Фото:Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports)

Вратарь Бостона Линус Ульмарк отличился решающим голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против Ванкувера.

В конце матча при счете 2:1 в пользу Бостона Ванкувер пытался спасти игру и заменил своего голкипера полевым игроком.

Но во время атаки шайбу перехватил голкипер Бостона Ульмарк и нанес удар в пустые ворота - шайба пролетела в воздухе всю площадку и оказалась в сетке, сняв все вопросы о победителе - 3:1.

Видео дня

Читайте также:
Они сами в шоке. Хоккеисты Анахайма забросили невероятную шайбу в матче НХЛ — видео
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=B97Kxv7ji-o&embeds_euri=https%3A%2F%2Fsportarena.com%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMjM4NTE&feature=emb_title&ab_channel=NHL

В последний раз подобный гол в НХЛ был забит более трех лет назад, когда 9 января 2020 года голкипер Нэшвилла Пекка Ринне забросил шайбу в ворота Чикаго.

Ранее сообщалось, что Конгресс украинцев Канады обратился к власти с требованием запретить въезд в страну российской звезде НХЛ Александру Овечкину.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Хоккей НХЛ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X