Умер легендарный хоккеист, который завоевал три олимпийские медали

На 86-м году жизни умер чешский хоккеист Йозеф Черны.

Об этом сообщает Olympijskytym.cz.

Черны почти всю игровую карьеру провел в составе Кометы из города Брно. В составе команды выиграл семь чемпионских титулов и стал лучшим бомбардиром команды. На его счету 671 матч, 405 заброшенных шайб и 230 голевых передач.

Реклама

В составе сборной Чехословакии Черны провел более 130 игр. Принял участие на четырех зимних Олимпийских играх, где помог национальной команде завоевать три медали — серебряную (1968) и две бронзовые (1964, 1972).

Йозеф также выступил на 12 чемпионатах мира, где ему удалось выиграть суммарно десять медалей.

Черны с 2007 года является членом Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF). Также он входит в Зал славы чешского хоккея.

Ранее сообщалось, что 19-летний хоккеист погиб после падения с третьего этажа отеля.