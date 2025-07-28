«Выходил на связь в конце мая». На фронте пропал без вести брат хоккеиста сборной Украины

Форвард сборной Украины по хоккею и двукратный чемпион страны в составе Донбасса и Кременчуга Алексей Ворона сообщил об исчезновении на фронте своего старшего брата — 32-летнего Андрея Вороны.

Об этом сообщает Sport.ua.

По словам хоккеиста, Андрей исчез в районе села Яблоновка, что в Донецкой области. Связь с ним оборвалась еще в конце мая, а с 10 июня его официально считают пропавшим без вести.

Андрей служил в 101-й отдельной бригаде охраны Генштаба ВСУ.

«Андрей давно служит в ВСУ, но на передке пробыл недолго. Последний раз выходил на связь в конце мая. Если кто-то владеет информацией об Андрее Вороне, сообщите, пожалуйста», — заявил Алексей Ворона.

Интересно, что Андрей также имел отношение к хоккею — он был воспитанником школы киевского Сокола и играл вместе с такими известными украинскими хоккеистами, как Всеволод Товстушко, Севастьян Карпенко, Виктор Захаров, Алексей Янишевский и другие.

